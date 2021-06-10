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Здоровье10 июня 2021 9:21

В Челябинской области за сутки от коронавируса умерли шесть человек

Минздрав озвучил свежую статистику по коронавирусу в Челябинской области
Иван АЛЕКСЕЕВИван АЛЕКСЕЕВ
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Врачи продолжают бороться с пандемией

Врачи продолжают бороться с пандемией

Фото: Валентина ВАГАНОВА

Минздрав Челябинской области опубликовал свежую статистику по коронавирусу. Как сообщает ведомство на 10 июня 2021 года, в регионе зарегистрировано 63 888 случаев COVID-19. За прошедшие сутки болезнь нашли еще у 86 человек, среди которых не оказалось школьников. При этом выздоровели 128 человек, а всего с начала пандемии вирус перебороли 58 634 южноуральца. Под наблюдением врачей в больничных палатах все еще остаются 2 293 пациента.

За прошедшие сутки выросла и статистика летальных исходов. Умерли еще шесть пациентов, у которых был диагностирован коронавирус. Все из них скончались непосредственно от COVID-19.

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