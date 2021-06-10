Сегодня жители Челябинска могут увидеть кольцеобразное солнечное затмение

Смотреть на затмение можно через рентгеновский снимок Фото: Мария ЛЕНЦ

Сегодня, 10 июня, в северном полушарии Земли пройдет кольцеобразное солнечное затмение. Это явление случается очень редко — последний раз такое было в 1966 году. Если при полном затмении Луна полностью закрывает Солнце, то при кольцеобразном все происходит иначе. Луна в этот момент находится дальше от Земли, поэтому она не может полностью перекрыть Солнце и оставляет яркое светящееся кольцо.

Как сообщает ЮУрГГПУ, жители Челябинска тоже смогут увидеть сегодняшнее явление в 16:56, но только если облака над городом развеются. При такой пасмурной погоде, как сейчас, разглядеть затмение не удастся. В таком случае придется ждать следующего, которое ожидается 1 июня 2030 года.

Согласно статистике, за сто лет происходит около 237 солнечных затмений, лишь 14 из которых — кольцеобразные, 63 — полные и 160 — частные.

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