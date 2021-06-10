В маршрутке Челябинск — Старокамышинск подорожал проезд

Примечательно, что наклейки распечатаны с ошибкой Фото: «Старокамышинск Starkom47» / vk.com

С сегодняшнего дня, 10 июня, проезд в маршрутке № 218 «Челябинск — Старокамышинск» стоит 38 рублей. Повышение цены явно не обрадовало пассажиров, которые и высказали свое недовольство в социальных сетях.

— С ума сойти! Действительно, если бы повысили комфорт, то, конечно, можно завысить цену. Но никак не в маршрутках, где сломаны люки, дыры с ржавчиной, и пыль по кругу, что порой проще поехать стоя, — пишет Анна Тарасова в группе ВК «Старокамышинск Starkom47».

— Оборзели в корень. 38 рублей до Сельмаша и 38 рублей до Северо-Запада — никак не одинаково. 15-20 минут и час-полтора — разница по времени есть, — добавила Марина Велькер.

Помимо этого, пассажиры думают обращаться в прокуратуру. Они считают, что перевозчик пользуется тем, что у него нет конкурентов на этом маршруте, и завышает цену. Но реалии таковы, что тариф нерегулируемый, поэтому перевозчик в праве устанавливать нужную ему цену, чтобы иметь экономическую выгоду. О повышении стоимости проезда он заранее уведомил миндортранс.

Напомним, ранее проезд в этой маршрутке стоил 35 рублей.

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