В центре Челябинска эвакуировали офисное здание, где находятся министерства

Фото: читатель КП

В Челябинске эвакуировали людей из офисного здания на Ленина, 59. Как сообщают очевидцы, всем объявили, что нужно выйти на улицу.

— Поступило сообщение о минировании. Сказали, чтобы выключили все приборы и вышли на улицу, — сообщает читатель КП-Челябинск.

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В здании находятся различные ведомства: УФАС, Минпром, Минимущества, Главное контрольное управление, Аппарат общественной палаты.

Как передает с места событий корреспондент КП-Челябинск люди потихоньку возвращаются в здание. Вокруг много полиции.

Мимо прошел замминистра экологии Виталий Безруков.

— Я не знаю, что здесь происходит, я бы на мероприятии в соседнем здании, только подошёе — отметил Безруков.

Только что на место прибыла женщина-кинолог. Собаку запустили внутрь, при этом никаких ограждений нет. Людей запускают, как будто все нормально и ничего не происходит, передает наш корреспондент.