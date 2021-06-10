В центре Челябинска появится гигантский мяч в поддержку Сборной России на Евро-2020

Четырехметровый футбольный мяч-талисман от компании «Небо» и медиагруппы «Комсомольская правда» — в поддержку Сборной России на Чемпионате Евро-2020 установят на площадке возле ДС «Юность»

12 июня в День России стартует самое долгожданное событие для футбольных фанатов — «Евро-2020». В первый день в Санкт-Петербурге на поле встретятся сборные России и Бельгии.

И даже если вы не попали на матч, «Комсомольская правда-Челябинск», «Небо» — компания по производству надувных сооружений и фигур и Дворец Спорта «Юность» помогут поддержать наших спортсменов и страну.

В Челябинске надуют огромный мяч, с которым каждый сможет сфотографироваться и пожелать удачи футболистам. Четырехметровый мяч установят возле ДС «Юность». Площадка станет настоящей фан-зоной для болельщиков.

Уже с 11 июня можно будет фотографироваться, и выкладывать снимки в соцсети с хештегом #ЧелябинскЕвро2020. Гигантский мяч будет стоять на площадке до конца Чемпионата (середина июля). По согласованию с организатором зоны — медиагруппой «Комсомольская правда», можно планировать в зоне различные активности в поддержку Сборной и Чемпионата.

После завершения Евро-2020, по решению руководства компании «Небо», мяч будет передан в одну из футбольных школ Челябинска.

Анна Кадочникова, заместитель директора компании «Небо»:

— Мы дарим этот надувной 4-метровый мяч всем челябинцам и гостям Южного Урала и хотим поддержать футбольное движение в нашей стране. Мы заинтересованы во всестороннем, в том числе и спортивном, развитии нашего региона хотим поддержать стремление земляков к здоровому образу жизни, поспособствовать появлению новых спортивных традиций и поддержать интерес к футболу у самых юных челябинцев.

Не обойдется в пятницу и без матча-предсказания. В Год науки на футбольном поле символический матч устроят роботы-футболисты. Это, кстати, одна из сложнейших категорий на роботехнических соревнованиях, и южноуральские команды входят в число лучших в мире, а педагоги являются судьями международного класса.

В этот раз одни роботы будут играть за Россию, другие — за Бельгию.

Посмотрим, кто в итоге окажется сильнее.

СПРАВКА

Надувной футбольный мяч предоставлен научно-производственным предприятием «Ангарные системы», выпускающим продукцию под торговой маркой «Небо». Компания является разработчиком и производителем надувных рекламных конструкций и пневмокаркасных сооружений повышенной мобильности с 2007 года. В ассортименте компании представлены: яркие рекламные фигуры — аэромены, зазывалы, спортивные арки, маскоты, а также надежные пневмоангары, модули, палатки. Крупными заказчиками и клиентами являются: «Метрошка», «Росатом», «Транснефть», «РЖД» и т. д.

Южноуральцы помнят 20-метровый надувной мяч, который был сделан в Челябинске к Чемпионату Мира по футболу 2014 года. Тогда был создан самый большой надувной мяч в мире.

Открытие фан-зоны с гигантским футбольным мячом в поддержку Евро-2020 и Сборной России состоится 11 июня в 14:00, у главного входа в ДС «Юность».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru