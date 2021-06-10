В Челябинской области задержали мужчину, ударившего свою сожительницу отверткой в шею

По данным следствия, преступление произошло вечером в ходе ссоры. Фото: архив "КП"

В Челябинской области задержали 39-летнего жителя Верхнего Уфалея, который ударил свою сожительницу отверткой в шею. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30 ч.1 ст.105 УК РФ (покушение на убийство). Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

— По версии следствия, в вечернее время 8 июня текущего года в одном из домов города Верхний Уфалей у подозреваемого возник бытовой конфликт с сожительницей. Мужчина нанес сожительнице не менее одного удара отверткой в область шеи, по счастливой случайности жизненно важные органы задеты не были, — сообщили в ведомстве.

Сейчас пострадавшая находится на амбулаторном лечении. Что касается мужчины, то его задержали. В отношении него решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.

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