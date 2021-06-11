В Челябинске 12-летний подросток упал с заброшенного здания

Фото: скриншот видео из Telegram-канала «Не просто район»

В Челябинске 12-летний подросток оказался на больничной койке после падения с заброшенного здания на улице Сталеваров, 90. Как сообщили КП-Челябинск в горздраве, школьника с закрытым переломом левой руки доставили в детскую областную клиническую больницу.

Информация о ЧП с ребенком появилась в социальных сетях. Очевидцы выложили видео, не уточнив подробностей случившегося.

— На заброшке Сталеваров, 90 произошла трагедия. Пострадал ребенок, — прокомментировали очевидцы. — Он, похоже, без сознания, потому что даже не шевелится.

В пресс-службе горздрава Челябинска информацию подтвердили.

— 12-летний мальчик упал с высоты двух-трех метров, — кратко прокомментировали в горздраве. — Ожидание скорой составило пять минут. Был доставлен в детскую областную больницу с закрытым переломом локтевой кости слева. Был в сознании, без шока.

Время случившегося, и кто вызвал подростку врачей, в городском управлении здравоохранения не уточнили.

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