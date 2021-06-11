Ремонт водовода в городе Челябинской области пройдет под контролем прокуратуры

Фото: пресс-служба прокуратуры Челябинской области

Саткинская городская прокуратуры организовала выездную проверку по сообщениям жителей Бакала о коммунальной аварии на водоводе по улице Рашкина. Люди жаловались в социальных сетях, что второй месяц страдают от перебоев с подачей воды. Ход ремонта взят надзорным органом на контроль.

— В ходе проверки будет дана оценка действиям должностных лиц МУП «Водоканал-Сервис» и администрации Бакальского городского поселения по исполнению законодательства в сфере ЖКХ при обеспечении граждан услугой водоснабжения, — сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Водопровод в частном секторе прорвало в конце апреля. Аварийные бригады после этого несколько раз пытались устранить поломку, но лучше от этого ситуация не становилась.

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