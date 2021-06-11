Количество выздоровевших от коронавируса в Челябинской области за сутки больше, чем число новых заражений. Фото: Валентина ВАГАНОВА

В Челябинской области за сутки зарегистрировали 87 новых случаев коронавируса. Среди зараженных нет школьников. С начала пандемии число заболевших достигло 63 975. Об этом в пятницу, 11 июня, сообщили в региональном Министерстве здравоохранения.

Скончались 7 человек. У всех был диагностирован COVID-19.

Больничные палаты при этом покинули 125 пациентов, а с начала пандемии число выздоровевших от коронавируса составило 58 759 человека. Под присмотром врачей остаются 2 248 зараженных.

За время пандемии на коронавирус в Челябинской области протестировали 2,3 миллиона человек. За прошедшие сутки — 9 018 тестов.

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