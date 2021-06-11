В Челябинске на 1,6 миллиона рублей оштрафовали китайца за дачу взятки полицейскому

Фото: Челябинская таможня (архив)

В Челябинске на 1,6 миллиона рублей оштрафовали торговца липовыми брендами за дачу взятки полицейскому. Бизнесмен из Китая положил в карман сотруднику отдела экономической безопасности управления МВД по городу 400 тысяч рублей, чтобы ему «разрешили» торговать подделками и не изымали товар.

Дело рассматривал Курчатовский районный суд. Он признал иностранца виновным в даче взятки должностному лицу в крупном размере по пункту «б» части 4 статьи 291 УК РФ.

— В суде установлено, что осужденный, являясь индивидуальным предпринимателем, торговал в павильоне по улице Черкасской, — сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева. — преступление он совершил в апреле. В ходе рейда сотрудниками отдела экономической безопасности УМВД России по Челябинску по выявлению преступлений, связанных с незаконным использованием чужого товарного знака, иностранец обратился к полицейскому с предложением прекратить проверку, не изымать продукцию и освободить его от ответственности. При этом положил в карман сотруднику 400 тысяч рублей в качестве взятки.

После этого осужденный был задержан сотрудниками полиции на месте преступления. Судом виновному назначено наказание в виде штрафа в 1,6 миллиона рублей.

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