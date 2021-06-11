"Идите вперед": Текслер вручил паспорта лучшим школьникам Южного Урала

Кадет Ксения Неклюдова в резиденции губернатора получила свой первый паспорт из рук главы региона. Фото: gubernator74.ru

Ксения Неклюдова — будущий борец с коррупцией. В свои 14 лет девочка точно решила, что пойдет учиться в институт МВД, потом планирует стать судьей, чтобы бороться с финансовыми преступлениями. А пока девочка учится в кадетском классе, показывая отличные результаты по основным предметам и по дополнительным.

Кадетом Ксения стала в первом классе, и ей все нравится — и строевое дело, и строгая форма, и занятия тхэквондо. Девочка за 20 секунд разбирает автомат Калашникова (норматив — 25 секунд). Девочки-подружки завидуют целеустремленности Ксении и уважают ее выбор.

Накануне Дня России Ксению Неклюдову и еще 29 лучших школьников пригласили в резиденцию губернатора, с мамами и папами, на торжественное вручение паспортов граждан России.

— По традиции накануне этого праздника мы вручаем паспорта нашему юному поколению жителей Челябинской области. С получением паспорта начинается ваш путь во взрослую жизнь. Сейчас самое главное для вас — это учеба, выбор дальнейшего пути. Не останавливайтесь на достигнутом, пытайтесь искать для себя новые интересы, а если вы чем-то занимаетесь, то делайте это хорошо. Самое важное — верить в свои силы. Я очень рассчитываю на то, что дальнейшую жизнь вы обязательно свяжете с Челябинской областью. Будущее региона — это вы! — сказал губернатор.

В зале — отличники учебы, победители олимпиад; они работают вожатыми, профессионально занимаются танцами и спортом; им даются иностранные языки и математика. Они активны, целеустремлены и очень открыты. Новое поколение граждан нашей страны, одним словом.

После церемонии сюрпризом губернатор пригласил ребят в свой рабочий кабинет. От уникальной возможности никто не отказался: ну, когда еще представится такая возможность!

Дети интересовались, когда начинается рабочий день Алексея Текслера и есть ли у него перерыв на обед; во сколько он уезжает домой и как проводит свободное время. Губернатор ответил, что рабочий день его не нормирован (дел всегда много), а свободное время проводит с женой и сыном.

Губернатор пригласил ребят в свой рабочий кабинет. Фото: gubernator74.ru

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