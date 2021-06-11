В Челябинской области шестилетний ребенок выпал из окна пятого этажа

Фото: ЧП Златоуст / Vk.com

В Златоусте шестилетний мальчик выпал из окна квартиры на пятом этаже. ЧП произошло на улице Нижне-Заводской, 40, и по счастливой случайности ребенок остался жив. Об этом в пятницу, 11 июня, сообщил источник КП-Челябинск.

— Ребенок из благополучной семьи, произошел несчастный случай, — рассказал источник КП-Челябинск. — Мальчику пять-шесть лет. Выпал из окна он вместе с москитной сеткой. Ребенка доставили в больницу с различными травмами.

Это единственный случай. За последние сутки от высотных травм пострадали трое детей. Как уточнили в региональном Минздраве, трагедии произошли в Сатке, Магнитогорске и Златоусте. Дети семи, 11 и шести лет доставлены в медицинские учреждения, в том числе санитарной авиацией.

— У всех — политравмы, медицинские работники оказывают всю необходимую помощь маленьким пациентам, — добавили в минздраве.

С приходом жаркой погоды ежегодно увеличивается количество случаев по выпадению из окон детей. В ведомстве призывают быть внимательными, следить за малышами, не допускайть их к подоконникам и балконам.

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