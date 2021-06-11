В Челябинске больше месяца будет закрыт проезд по улице в Калининском районе

Дорогу перекроют до 23 июля. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинске больше чем на месяц закроют движение на участке улицы 3-го Интернационала. Машины с 14 июня не смогут проехать в районе дома №38. Там будут ремонтировать тепломагистраль, предупреждают в мэрии.

— Ограничение будет действовать до 23 июля, — рассказали в пресс-службе администрации Челябинска. — Работы по реконструкции участка тепломагистрали будет вести подрядная организация ООО «Интерполис».

Водителей просят заранее планировать свой маршрут и выбирать пути объезда.

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