Для обвиняемых в убийстве Ксении Каторгиной жителей Челябинской области запросили 63 года на троих

Мать девушки потребовала с банды 30 миллионов рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловском областном суде сегодня, 11 июня, прошли прения по делу об убийстве 27-летней Ксении Каторгиной. Прокурор запросил для предполагаемых преступников — жителей Челябинской области Марата Ахметвалиева, Михаила Федоровича и его сожительницы Екатерины Меньшиковой — 63 года на троих, сообщает КП-Екатеринбург.

Прокурор Георгий Паникаров, как сообщают наши коллеги, запросил для Екатерины Меньшиковой 19 лет в колонии общего режима. Михаилу Федоровичу и Марату Ахметвалиеву — по 22 года лишения свободы, из которых первые пять лет в тюрьме, оставшиеся в колонии строгого режима.

Напомним, 27-летняя Ксения Каторгина пропала 10 октября прошлого года. Она поехала показывать дорогую машину потенциальному покупателю и исчезла. Спустя несколько дней следствие вышло на след подозреваемых. К убийству девушки оказались причастны три жителя Челябинской области. Ими оказались Михаил Федорович, Екатерина Меньшикова и Марат Ахметвалиев. Они признались, что изначально планировали убить хозяйку малину и продать ее Audi Q5. Убийцы сами показали оперативникам место, где сбросили тело девушки в технический колодец.

Появилось видео, на котором убийца Ксении Каторгиной показывает, как сбрасывал тело в колодец.

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