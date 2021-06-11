В Челябинской области спасатели защитили детей от летучей мыши

Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

В доме культуры города Карталы поселилась летучая мышь. Все бы ничего, но животное пугало детей, которые приходили на занятия в творческие кружки. Директор учреждения обратился за помощью к спасателям.

— Летучую мышь под сводами ДК замечали некоторое время, — рассказала пресс-секретарь поисково-спасательной службы Челябинской области Марина Яковлева. — Определить где она живет, и поймать крайне сложно, но сегодня животное заснуло прямо на шторах.

По словам Марины Яковлевой, не смотря на громкие «возражения» и сопротивление спасатели поймали необычного ценителя театрального искусства при помощи ловчей сети и перевезли на окраину города в одно из заброшенных зданий.

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