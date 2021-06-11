В Челябинской области ограничат движение сразу на восьми участках федеральных трасс

Ограничения будут действовать 12, 13 и 14 июня Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ближайшие выходные в Челябинской области будет ограничено движение сразу на восьми участках крупных дорог. Как сообщили в ФКУ «УпрДор Южный Урал», такие меры связаны с проведением ремонтных работ.

Ограничения коснутся следующих участков федеральных трасс:

М-5 «Урал»

• ремонт автомобильной дороги км 1829 – км 1844 (правый проезд, в районе н.п. Тактыбай, Биргильда) – движение по одной полосе правого проезда;

• ремонт путепровода через автомобильную дорогу км 1858 (рядом с п. Саргазы) – прекращение движения по сооружению;

• работы по устройству защитных слоев автомобильной дороги км 1754 – км 1763 (в районе г. Златоуст) – организация реверсивного движения, км 1860 – км 1871, правый проезд (выезд из Челябинска в сторону Уфы) – движение по одной полосе правого проезда;

• ремонт путепровода через железную дорогу на 1777 км (рядом с г. Миасс) – организация реверсивного движения

М-5 «УРАЛ», подъезд к г. Екатеринбург

• ремонт автомобильной дороги км 43 – км 50 (левый проезд, в районе н.п. Султаево, Чишма, Смольное) – движение по одной полосе левого проезда;

• ремонт путепровода через автомобильную дорогу на 66 км (рядом с п. Башакуль в Аргаяшском районе) – прекращение движения по сооружению.

Р-254 «Иртыш»

• работы по устройству защитных слоев автомобильной дороги км 37 – км 47 (в районе села Миасское Красноармейского района) – организация реверсивного движения.

А-310 Челябинск-Троицк-граница с Республикой Казахстан

• ремонт автомобильной дороги км 134 – км 143 (возле Троицка) – организация реверсивного движения.

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