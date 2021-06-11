В Челябинскую область вновь возвращается аномальная жара

В эти выходные на пляжах будет много народу из-за жары Фото: Валентина ВАГАНОВА

Жителям Челябинской области придется вновь готовиться к аномальной жаре. Она наступит уже в начале следующей недели. Но перед этим на Южном Урале ожидается небольшое похолодание.

По данным челябинского гидрометцентра, в ночь на 12 июня температура воздуха будет доходить до +8, +13 градусов, а в горах и низинах до +3. А вот днем столбик термометра поднимется до +22, +27 градусов.

Жаркая погода начнет устанавливаться на Южном Урале уже днем, 13 июня. Температура воздуха в этот день будет составлять +25, +32 градусов. Самый пик пекла в выходные будет ожидаться 14 июня. Днем столбик термометра поднимется +32 градусов.

Фото: официальный сайт челябинского гидрометцентра

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