Челябинского застройщика наказали за возведение многоэтажки без разрешения

Фото: архив "КП"

Арбитражный суд Челябинской области по заявлению прокурора Ленинского района привлек к административной ответственности АО СЗ «Южуралстройсервис» за нарушение Градостроительного кодекса. Было установлено, что эта фирма занималась строительством десятиэтажного дома без разрешительных документов.

— С учетом позиции прокуратуры области требования прокуратуры судом удовлетворены, юридическое лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 250 тыс. рублей, — сообщила помощник прокурора по Челябинской области Наталья Мамаева.

В настоящее время фирма устранила нарушение закона, оформив разрешение на строительство. Что касается решения о штрафе, то оно еще в законную силу не вступило.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru