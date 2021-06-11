В Челябинской области вынесли приговор двум парням, которые убили своего знакомого под Эйфелевой башней

Фото: скриншот с видео «Магнитогорск, Южный Урал с Александром Минаевым» / Youtube.com

Нагайбакский районный суд Челябинской области вынес приговор двум местным жителям, которые в ходе драки убили своего знакомого под Эйфелевой башней в селе Париж. Их признали виновными в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности за собой смерть человека (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

Преступление, о котором идет речь, произошло осенью прошлого года. Двое молодых парней, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напали на своего знакомого. Били сильно и много, в результате чего потерпевший получил травму головы, которая и стала причиной смерти.

Подсудимыми являются два родных брата: одному из них 28 лет, а другому — 18. Причем старший во время суда пытался взять вину на себя. Он заявил, что в одиночку избивал погибшего, а его младший брат тем временем пытался предотвратить происходящее. Однако суд словам парня не поверил.

— Позицию о непричастности одного из обвиняемых к совершению преступления суд расценил как защитную, поскольку она не подтвердилась показаниями непосредственного очевидца, — сообщили в пресс-службе суда. — Обстоятельств, указывающих на возможность совершения преступления другими лицами, намеренного оговора подсудимых свидетелями, установлено не было.

Суд приговорил старшего брата к девяти годам колонии строгого режима. А вот младшему назначили наказание помягче — он на пять лет отправится в колонию общего режима.

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