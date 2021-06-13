В Челябинской области на трассе М-5 из-за горящей фуры образовалась огромная пробка

Водитель, сообщают очевидцы, успел спастись. Фото: скрин видео «Трасса М-5 Уфа-Челябинск»/vk.com

Вчера, 12 июня, днем около 15:00 на трассе М-5 возле поселка Нижний Атлян загорелась фура. Собралась огромная пробка, пишут автомобилисты в группе «Трасса М-5 Уфа-Челябинск» во «ВКонтакте».

— Я простояла в Миассе час, — пишет Римма.

Движение восстановили около 18:00. Как пишут очевидцы, водитель не пострадал.

В ГУ МЧС КП-Челябинск сообщили, что машина загорелась во время движения.

— Фура была загружена щебнем. На место оперативно выехало два подразделения, пожар быстро локализовали. Никто не пострадал, — уточнили в пресс-службе.

Вчера же в 10:00 в промзоне на 2-ой Потребительской загорелись три фуры. По данным МЧС по Челябинской области, большегрузы тушили несколько пожарных расчетов.

На 2-ой Потребительской сгорели три фуры. Фото: скрин видео "Агентство чрезвычайных новостей"

Еще один пожар произошел на стоянке у домов проспекта Победы и Краснознаменной. По предварительной информации горящий пух перекинулся на дерево, а потом подплавил машины.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru