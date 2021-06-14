«Объезжайте через Ашу и Миньяр»: ДТП с фурой спровоцировало большой затор на М5 в Челябинской области

Фото: Александра Швемер, Трасса М5 Уфа - Челябинск/vk.com

На трассе М5 под Ашой столкнулись КАМАЗ и два легковых авто марки Opel и Skoda. Обстоятельства выясняются. Известно, что 23-летняя девушка-водитель Opel получила травмы.

В результате ДТП грузовик улетели в кювет. Как сообщают очевидцы, его пытались достать самосвалом, не пока безуспешно.

— Объезжайте через Ашу и Миньяр! Фуру не могут вытащить. Пригонят еще технику, — предупреждает Айгуль Исхакова-Кизина.

— Что за народ лететь где дорожные работы идут, — возмущается Ильдар Сибагатов в сообществе «Трасса М5 Уфа — Челябинск». — Знаки вроде есть. Недавно фуры месяц назад вроде тоже летели в итоге один фуровод погиб.

Из-за аварии на дороге образовалась огромная пробка. На момент публикации материала она уже растянулась на 20 км.

Скрин: yandex.ru/maps

Обновлено.

Водитель Skoda поделилась эмоциональным комментарием в соцсетях.

— Ну что, инстаграмщики, снимающие на камеру последствия ДТП на М5... Хотели увидеть кровь и мясо? Успокойтесь, все хорошо — все отделались испугом. А всем снимающим на камеру, а таких большинство — салям! Неэтично вы поступаете, господа... Фото нашего ДТП — взято с просторов Интернета, — написала Элина Сафина.

Водитель Skoda опубликовала фото разбитого авто. Фото: Элина Сафина/vk.com

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