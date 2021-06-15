В Челябинске поймали банду, которая незаконно прописывала и трудоустраивала мигрантов

Члены группы построили настоящий бизнес на мигрантах Фото: "КП" Архив

В Челябинске задержали группу, которая организовала канал незаконной миграции в регионе. Об этом сообщают в УФСБ России по Челябинской области. Предприимчивые граждане за деньги оформляли для мигрантов фиктивные трудовые договора и делали прописку.

— Курчатовский районный суд Челябинска назначил трем участникам группы меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в общем размере 85 тыс. рублей, — сообщают в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области. — Двоих граждан приговорил к лишению свободы условно сроком 2 года и 2 года и 6 месяцев.

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