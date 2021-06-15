В Челябинской области младенцы стали в четыре раза чаще болеть коронавирусом

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За последнюю неделю в Челябинской области в четыре раза возросла заболеваемость коронавирусом среди детей до года.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, чаще заражаться ковидом стали также южноуральцы 18-25 лет, среди них заболеваемость повысилась в 1,1 раза. В 1,3 раза увеличился уровень заболеваемости среди жителей региона 30-49 лет.

Не изменилось положение в группе детей от года да шести лет. В 1,2 раза за неделю снизилась заболеваемость у детей в возрасте от 7 до 17 лет и у южноуральцев старше 50 лет.

Специалисты Роспотребнадзора эпидемическую ситуацию по ковиду в Челябинской области называют неблагополучной.

— За прошедшую неделю зарегистрировано 603 лабораторно подтвержденных случая заболевания, — сообщили в ведомстве.

За все время пандемии на Южном Урале коронавирус диагностировали более чем у 64 тысяч человек.

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