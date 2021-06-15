В Челябинске ввели особый противопожарный режим из-за роста возгораний

Фото: Атаман КОРОСТЫЛЁВ

В Челябинске с 15 июня вводится особый противопожарный режим из-за роста возгораний. Распоряжение об этом только что подписала мэр города Наталья Котова.

— На период действия особого режима запрещается разведение костров, выжигание сухой растительности, мусора, травы и пуха, а также проведение пожароопасных работ, — объяснили в мэрии Челябинска.

Главам районов было поручено проводить постоянный мониторинг пожарной обстановки и очагов возгораний, а также принять дополнительные меры по противопожарному обустройству территорий внутригородских районов. Кроме того, им необходимо проводить своевременную очистку от тополиного пуха и сухой растительности, а также организовать дополнительные временные противопожарные полосы.

Что касается предприятий, садовых товариществ и других организаций, то им было рекомендовано принять дополнительные противопожарные меры, а также организовать контроль за исполнением запрета на разжигание костров, поджигания пуха и сухой травы.

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