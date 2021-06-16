В Челябинской области перенесли Бажовский фестиваль из-за пандемии коронавируса

Фестиваль должен был пройти 18-20 июня Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Бажовский фестиваль народного творчества, запланированный на 18-20 июня в Челябинской области, переносится на неопределенный срок. Организаторы мероприятия сообщили, что это было сделано по рекомендации Роспотребнадзора.

— Уважаемые участники и гости фестиваля! В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора XVIII Всероссийский Бажовский фестиваль народного творчества переносится с указанных дат 18-20 июня с возможностью последующей отмены, — говорится на официальном сайте Бажовского фестиваля.

Организаторы также заявили, что каждый участник фестиваля получит исчерпывающую информацию и инструкцию по возврату организационных взносов от специалистов, закрепленных за следующими площадками:

— Творческие и конкурсные программы (Алексеев В.Н., Склярова М.Ю., Биушева Р.В.)

— Мастеровая слобода и Шелковая горка (Артюшкина Е.И., Саттарова Е.В.)

— Уральское поселение (Завьялова Т.Н.)

— Калачный ряд и Раздолье (Яковлева Н.А,).

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