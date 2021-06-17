Число пользователей ВТБ Онлайн на Южном Урале выросло на треть

Фото: предоставлено пресс-службой ВТБ (ПАО) в УрФО и Пермском крае

Число активных пользователей интернет- и мобильного банка ВТБ Онлайн в Челябинской и Курганской областях достигло 232 тысяч, за последний год увеличившись более чем на треть. За январь-май 2021 года жители Южного Урала провели в системе порядка 5,8 млн операций, что на 66% превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

В среднем в 2021 году южноуральцы совершают в ВТБ Онлайн порядка 37 тысяч операций в день (+76% по сравнению с прошлым годом). Большая часть из них — 74% — приходится на переводы клиентам ВТБ и сторонних банков. Еще 23% составляют платежи за услуги, остальное – операции по вкладам, кредитам и другим продуктам.

За год доля переводов выросла на 8 процентных пунктов, что связано с увеличением популярности Системы быстрых платежей. По статистике ВТБ, в 2021 году переводы через СБП каждый месяц получают и отправляют в среднем 76 тысяч клиентов в Челябинской и Курганской областях, что в 12 раз выше, чем в начале 2020 года.

Другая тенденция — стабильный рост оборотов в мобильном приложении по сравнению с веб-версией. Сейчас с помощью смартфонов совершается 96% операций южноуральцев в ВТБ Онлайн, а на интернет-банк приходится всего 4%. Год назад это соотношение составляло 91% к 9%.

Эдуард Громов, управляющий ВТБ в Челябинской и Курганской областях, отметил: - Объем операций, которые проводятся южноуральцами в цифровых сервисах, постоянно растет, при этом основная доля приходится на мобильное приложение. Мы активно развиваем digital-каналы, чтобы наши клиенты могли решить все задачи легко и быстро, за несколько кликов.

Стать пользователем ВТБ Онлайн и получать банковские услуги может любой житель Челябинской или Курганской областей без посещения офиса ВТБ. Для этого необходим профиль на «Госуслугах» с биометрическими данными. Зарегистрировавшись таким образом, клиент получает доступ к системе, может моментально выпустить цифровую карту и оплачивать ей покупки в интернете и через телефон, совершать платежи и переводы, открыть сберегательные и инвестиционные продукты, подать заявку на кредит.

В конце 2020 года ВТБ полностью обновил мобильный банк. ВТБ Онлайн стал работать в 2 раза быстрее, предельная нагрузка выросла в 3 раза, а часть сервисов теперь доступна пользователям даже во время профилактических работ. Полностью обновился дизайн приложения и появились 50 новых функций, в том числе снятие наличных в банкоматах без карты, пакетная оплата счетов, индивидуальная настройка главного экрана, возможность «скрыть» баланс.

Материал предоставлен пресс-службой банка ВТБ (ПАО)