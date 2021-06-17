Турист из Челябинска утонул в Абхазии в свой день рождения

Инцидент произошел днем Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Российский турист из Челябинска Михаил Нестерев утонул в акватории города Гагра. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Абхазии.

По информации чрезвычайного ведомства, сигнал о произошедшем поступил дежурному в 11:39 часов. К акватории направили сотрудников ГИМС МЧС РА. Однако из-за сильного шторма и нулевой видимости под водой работа водолазов в настоящий момент практически невозможна.

На личной странице в соцсетях погибшего указано, что 17 июня ему исполнилось 49 лет.

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