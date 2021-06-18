В Челябинской области иномарка загорелась, врезавшись в дерево

Фото: пресс-служба УГИБДД по Челябинской области

Смертельная авария произошла утром, 18 июня, в Магнитогорске. На улице Грязного 55-летний мужчина на Hyundai Accent влетел в дерево, и скончался от полученных травм на месте аварии. Как сообщили в управлении ГИБДД по Челябинской области, после столкновения иномарка загорелась.

— Авария произошла в 7:10, — рассказали в пресс-службе управления ГИБДД по Челябинской области. — По предварительным данным, 55-летний водитель, управляя Hyundai Accent, при неустановленных обстоятельствах выехал за пределы проезжей части влево и въехал в дерево. После удара автомобиль загорелся. В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте.

Фото: пресс-служба УГИБДД по Челябинской области

Фото: пресс-служба УГИБДД по Челябинской области

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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