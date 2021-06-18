На Комсомольском проспекте в Челябинске машина провалилась в незакрытый люк

Машина угодила колесом в люк 17 июня. Фото: Бюро наводок / T-me.org

В Челябинске автомобилист на Hyundai попал в ловушку на Комсомольском проспекте, ремонт которого вызывает споры у горожан. Иномарка провалилась левым передним колесом в открытый люк. Как сообщают очевидцы, он не был обозначен ни пластиковым блоком, ни каким-либо другим способом. В комитете дорожного хозяйства на запрос КП-Челябинск ответили, что отвечать за случившееся должен подрядчик.

— Ответственность за обустройство места выполнения работ лежит на подрядной организации ООО «ДорстройГрупп», которая выполняет ремонт Комсомольского проспекта, — уточнили КДХ. — Производственная площадка должна отвечать требованиям безопасности автомобилистов и пешеходов.

Данные требования прописаны во всех технических заданиях, которые являются неотъемлемой частью муниципальных контрактов.