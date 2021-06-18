Челябинск
Еще
Радио
Челябинск
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье18 июня 2021 9:14

В Челябинской области от коронавируса умерли семь человек

Публикуем свежие данные Минздрава
Ольга СЕМЕНЮКОльга СЕМЕНЮК
КомментироватьОставить комментарий(0)
Семь человек скончались от коронавируса за минувшие сутки.

Семь человек скончались от коронавируса за минувшие сутки.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области за сутки зарегистрировали 98 новых случаев коронавируса. Среди зараженных нет школьников. С начала пандемии число заболевших достигло 64 612. Об этом в четверг, 17 июня, сообщили в региональном Министерстве здравоохранения.

Скончались 7 человек. У всех был диагностирован COVID-19.

Больничные палаты покинули 108 пациентов, а с начала пандемии число выздоровевших от коронавируса составило 59 562 человека. Под присмотром врачей остаются 2 059 зараженных.

За время пандемии на коронавирус в Челябинской области протестировали 2,39 миллиона человек. За прошедшие сутки — 8 802 теста.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru