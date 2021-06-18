В Челябинской области от коронавируса умерли семь человек

Семь человек скончались от коронавируса за минувшие сутки. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области за сутки зарегистрировали 98 новых случаев коронавируса. Среди зараженных нет школьников. С начала пандемии число заболевших достигло 64 612. Об этом в четверг, 17 июня, сообщили в региональном Министерстве здравоохранения.

Скончались 7 человек. У всех был диагностирован COVID-19.

Больничные палаты покинули 108 пациентов, а с начала пандемии число выздоровевших от коронавируса составило 59 562 человека. Под присмотром врачей остаются 2 059 зараженных.

За время пандемии на коронавирус в Челябинской области протестировали 2,39 миллиона человек. За прошедшие сутки — 8 802 теста.

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