В Челябинске сделали модные тротуары из гальки с пластиковыми бордюрами

Александр Егоров рассказал, в чем суть технологии. Фото: телеграм-канал Александра Егорова

Новое покрытие для тротуаров опробовали в Челябинске. Современные дорожки, выложенные галькой и огороженные пластиковыми бордюрами, появились на Комсомольском проспекте. О технологии рассказал заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта региона Александр Егоров.

— Полимер плотно сцепляет гальку, обеспечивая ровное крепкое покрытие, — сообщил Александр Егоров. — В прошлом году заложили при проектировании второстепенных дорожек вдоль Комсомольского проспекта.

По словам Александра Егорова, тонкий пластиковый бордюр по краям добавляет конструкции изящности.

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