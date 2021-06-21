Редкий вид: в челябинcком зоопарке родился олененок

В дикой природе таких оленей очень мало. Фото: Челябинский зоопарк

В челябинском зоопарке родился детеныш пятнистого оленя. Малыш появился на свет 13 июня, но рассказали о нем только сегодня. Сотрудники зоопарка опубликовали видео с одной из первых прогулок олененка. Малыш еще не решается отойти далеко от матери.

— Новорожденный олененок быстро встает на ноги, но полноценно следовать за матерью еще не может, поэтому чаще всего первые несколько дней лежит где-нибудь в кустах и терпеливо ждет, когда мама придет покормить его молочком, — объяснили в зоопарке.

Пол новорожденного зоологи пока не определили. Дело в том, что специалисты опасаются тревожить мать-олениху, приближаясь к детенышу.

Пятнистый олень родом из Азии. В начале двадцатого века эти животные были почти истреблены человеком. Сейчас в дикой природе живут меньше 3 тысяч особей.

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