МЧС тушат пожар возле нацпарка «Таганай»

Чтобы огонь не перекинулся на территорию нацпарка, ее спешно опахивают. Фото: t.me/np_taganay
Возле нацпарка «Таганай» в Челябинской области пожар. Как сообщили в пресс-службе парка, неподалеку от границы горит участок.
— Возгорание обнаружила оперативная группа службы охраны парка, оповестила об этом и приступила к ликвидации, — сообщают в пресс-службе. — Участок находится в аренде, на нем оставлены порубочные остатки.
Как уточнили в нацпарке, на место пришлось выезжать дважды. Чтобы огонь не перекинулся на соседнюю территорию, сегодня утром границу «Таганая» в срочном порядке опахивают.
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