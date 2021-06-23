В Челябинской области подскочила статистика по новым заражениям и смертям от коронавируса

С прошлой недели статистика новых случаев перевалила за 100 в сутки Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На утро среды, 23 июня, в Челябинской области подтвердили еще 120 случаев коронавируса (вчера было на 11 случаев меньше). Всего с начала пандемии заразились 65 148 южноуральцев. Об этом сообщает пресс-служба минздрава Челябинской области.

За прошедшие сутки выписаны 97 человек. Всего ковид победили 60 069 пациентов. На лечении остаются 2074 человека.

За прошедшие сутки умерли шесть человек, у всех коронавирус стал основной причиной смерти. Всего скончались 2 957 заболевших.

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