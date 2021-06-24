В Челябинске микроавтобус сбил пенсионера возле садовых участков

Фото: отделение пропаганды БДД ГИБДД Челябинска

В Челябинске микроавтобус сбил пешехода возле садовых участков. По данным городского управления ГИБДД, происшествие было зарегистрировано накануне, 23 июня, около семи часов утра.

— Напротив дома 76/1 по улице Клюкова 60-летний водитель автобуса ГАЗ совершил наезд на пешехода, переходивший дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, — сообщили в пресс-службе городского управления ГИБДД.

В результате ДТП пострадавший 79-летний мужчина был с травмами госпитализирован в больницу. Сейчас выясняются все обстоятельства и причины произошедшего.

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