В Челябинске определи схему объезда крупного проспекта, закрытого на три дня для троллейбусов

Возобновить движение троллейбусов привычными маршрутами обещают после 6:00 понедельника, 28 июня. Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинске из-за ремонта тепломагистрали на три дня приостановят движение троллейбусов на Свердловском проспекте от Комсомольского проспекта до улицы Воровского. В пятницу, 25 июня, в «ЧелябГЭТ» сообщили, как будет организован объезд участка для электротранспорта.

Движение троллейбусов временно приостановят с 20:00 пятницы, 25 июня, до 6:00 понедельника, 28 июня.

— Троллейбусы №7 и №12 будут направлены по маршрутам №5, 11, 16, — рассказали в «ЧелябГЭТ».

Для автомобилистов на время ремонта организуют реверсивное движение и сузят проезжую часть до одной полосы.

— В районе дома №30б по Свердловскому проспекту рядом с улицей Полковой, от проспекта Победы в сторону центра города организуют реверсивное движение с выездом на встречную полосу, — уточнили в АО «УСТЭК-Челябинск». — Для проведения ремонта дополнительно будет сужено движение транспорта с трех до одной полосы в районе дома №63 по Свердловскому проспекту по пути следования в сторону проспекта Ленина.

Все работы по Свердловскому проспекту теплоэнергетики будут проводить на проезжей части дороги открытым способом. Автомобилистам советуют быть внимательнее, следовать предупреждающим знакам и снизить скорость при подъезде к участку, заранее планировать маршрут и по возможности выбрать другой маршрут во избежание пробок.

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