На крупном перекрестке в Челябинске затруднено движение из-за работ на трамвайных путях

Фото: камеры «Интерсвязи» / cкриншот с видео

Сегодня вечером у автомобилистов возникли трудности на перекрестке улиц Чичерина и проспекта Победы на Северо-Западе Челябинска. Как сообщает читательница «комсомолки», на этом участке ведутся работы, которые затронули трамвайные пути.

— На Чичерина какая-то вакханалия. Делают трамвайные пути, никто не понимает, как ехать, — сообщила читательница КП-Челябинск.

Фото: читательница КП-Челябинск

В соцсетях жители города жалуются на перебои в работе общественного транспорта. По их словам, в сторону Северо-Запада на какое-то время отсутствовало движение трамваев.

В службе организации движения информацию о произошедшем подтвердили. Там сообщили, что велись работы по ремонту пантографа (токоприемника). Сейчас трамваи двигаются по расписанию.

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