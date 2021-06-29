Жителя Троицка будут судить за случайное убийство егеря, угон и поджог

Уголовные дела двух братьев передали в суд Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинской области в суд передали уголовные дела двух братьев – жителей Троицка. Мужчин обвиняют в целой веренице преступлений.

По версии следствия, в конце 2018 года 40-летний житель Троицка поссорился с егерем Еманжелинского отделения областного «Союза охотников и рыболовов». Обвиняемый избил егеря, от полученных травм тот скончался.

Тогда троичанин позвал на помощь брата. Сообщники угнали «УАЗ-Хантер» погибшего, уехали на нем с места преступления, а затем подожгли машину, чтобы скрыть улики, и сбежали.

Вскоре после этого обвиняемый совершил уже умышленное убийство. В Троицке он через открытое окно автомобиля он выстрелил из обреза в своего знакомого, который проходил мимо.

Мужчина заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, поэтому судить за убийство, причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть, угон и поджог с уничтожением имущества его будут отдельно от брата-сообщника.

Брату же предъявили обвинение в угоне и уничтожении чужого имущества путем поджога: сгоревший автомобиль и вещи погибшего егеря оценили в 317 тыс. рублей.

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