На Челябинскую область надвигаются грозы, дожди и град

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Жара в Челябинской области сменится дождями и грозами. Погода начнет портиться уже завтра 30 июня. Региональное управление МЧС уже объявило штормовое предупреждение.

— По данным центрального гидрометцентра, 30 июня на территории Челябинской области ожидаются кратковременные дожди, грозы, град, порывы ветра до 20 м/с, — сообщили в МЧС.

В среду, 30 июня, температура воздуха составит +32, +37 градусов. Местами возможны кратковременные дожди и грозы. Самый пик аномальной жары в ближайшие дни следуют ожидать в четверг, 1 июля. Столбики термометра днем будут доходить до +34, 39 градусов. При этом местами в регионе будут кратковременные дожди, а на севере ожидаются сильные грозы и град. Порывы ветра в этот должны доходить до 20 м/c.

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