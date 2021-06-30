В Челябинске полицейские прогнали людей, отдыхавших напротив здания МВД

Фото: «Челябинский урбанист» / vk.com

Инцидент произошел вечером, 29 июня, напротив здания городской полиции по улице Васенко. По словам урбаниста Льва Владова, сотрудники магазина одежды устроили встречу для горожан. Они разместили пледы и розовые мешки на газонах, а также пили компот. И в какой-то момент к ним подошли полицейские.

Фото: «Челябинский урбанист» / vk.com

— Подъехали сотрудники, потребовали убрать пледы, розовые мешки и вообще не отсвечивать. Потому что «нельзя лежать на траве напротив здания МВД»! Я даже не буду расписывать очевидные вещи про то, что можно делать на газонах, и что вообще могут делать горожане в своих городах, и какие задачи должны быть у полиции, — заявил Лев Владов.

После этого отдыхавшие по-быстрому собрали вещи и ушли.

Фото: «Челябинский урбанист» / vk.com

Общественник недоумевают, почему стражи правопорядка прогнали с газона молодых людей. Он заявил, что в ближайшее время направит запрос в полицию.

— Запрет лежать на газонах — это официальная позиция ведомства или просто экипаж перегрелся? — задается вопросом Владов.

В ГУ МВД по Челябинской области корреспонденту КП-Челябинск сообщили, что полицейские не прогоняли с газонов отдыхавших.

— Сотрудники полиции в профилактических целях предупредили граждан о ненарушении административного законодательства. Никаких санкций в отношении отдыхавших применено не было, — сообщили в ведомстве.

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