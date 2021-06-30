В челябинском национальном парке «Зигальга» обнаружили несколько десятков капканов

Фото: Зигальга News / Telegram
В Челябинской области территорию национального парка «Зигальга» продолжают зачищать – на одном из участков было изъято два десятка капканов. И это лишь малая часть ловушек, которые можно здесь встретить, считают представители нацпарка.
— Капканы были не насторожены, они ждали своего часа. Есть сведения, что подобных устройств в этой части «Зигальги» около сотни, — сообщили в нацпарке.
Фото: Зигальга News / Telegram
Фото: Зигальга News / Telegram
Лесной участок, о котором идет речь, ранее не входил в список особо охраняемых природных территорий. Это означает, что там была разрешена охота. Ногозахватывающие капканы (а изъяты именно они) запрещены в России с 2013 года. Скорее всего, владельцы поленились их забрать. И теперь, когда участок вошел в состав нацпарка, егеря вынуждены делать
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