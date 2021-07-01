Маленькое мороженое по цене обеда: в Челябинске магазин завысил цену в два раза

У такого кактуса оказалась колючая цена. Фото: ЧИТАТЕЛЬ "КП"

Для жительницы Челябинска покупка мороженного стала похожа на «холодный душ». Яркий десерт «Малиновый кактус» оказался не только с колючим названием, но и ценой.

— Зашли с дочкой в «Пятерочку», выбрали интересное мороженое. Но на кассе такую сумму назвали, как будто я килограмм покупаю. Оказалось, что 80 граммов этого «Малинового кактуса» стоят 142 рубля 99 копеек, — рассказывает читательница КП Марина.

От покупки пришлось отказаться и не зря, потому что в соседних магазинах цены на это мороженое были гораздо ниже.

— Принципиально не стала покупать мороженое по такой цене. Это же ни в какие ворота. Зашли в другой магазин, там это мороженое стоит 69 рублей, — добавляет Марина.

А вот цена на это же мороженое в другом магазине. Фото: ЧИТАТЕЛЬ "КП"

По новому закону, теперь все мороженое должно быть с пометкой, есть ли в нем растительные жиры или нет. Может быть объяснение высокой цены в этом? «Малиновый кактус» оказался из натуральных продуктов, чего не скажешь о глазури. Производитель честно указал, что в ней есть растительные жиры, а именно пальмовое масло.

За такую цену в составе есть еще растительный жир. Фото: ЧИТАТЕЛЬ "КП"

30 июня на прямой линии президент Владимир Путин отметил, что самый большой рост цен на продукты в России был в 2020 и начале 2021 года. Сильнее всего это коснулось сахара и подсолнечного масла.

От таких цен невозможно не загрустить. Мем: Елизавета Петухова

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