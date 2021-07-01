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Общество1 июля 2021 20:00

В Челябинске сняли с поезда сбежавшего подростка из Дагестана

Он ушел из дома после ссоры со своим дедушкой
Рустам ЯХИНРустам ЯХИН
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Молодого человека выдал билет на поезд, который он купил на свое имя.

Молодого человека выдал билет на поезд, который он купил на свое имя.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники транспортной полиции сняли с поезда 16-летнего подростка из Дагестана. Он сбежал из дома после ссоры со своим дедушкой. Об этом сообщили в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте.

— Из отдела полиции города Хасавюрт Республики Дагестан поступила информация о том, что 44-летняя местная жительница обратилась с заявлением о пропаже своего несовершеннолетнего сына. По пути следования поезда были ориентированы сотрудники линейных подразделений. В результате несовершеннолетний юноша, ушедший из дома, был снят с поезда на станции Челябинск, — сообщили в ведомстве.

Подростка выдал билет на поезд, который он приобрел на свое имя. Парень рассказал полицейским, что собирался приехать к другу в Екатеринбург. До приезда родителей его поместили в социальный приют. Сейчас подросток находится дома.

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