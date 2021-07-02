На выходных в Челябинской области прогнозируются ливни, грозы и крупный град

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В ближайшие сутки в Челябинской области прогозируются грозы, дожди и град. При этом также ожидается и усиление ветра: его порывы могут достигнуть скорости 25 м/с и выше. В региональном управлении МЧС уже разослали сообщения с предупреждением о непогоде.

— Днем 3 июля в отдельных районах Челябинской области ожидаются очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, град местами крупный, шквалистое усиление ветра до 25 м/с и более, — говорится в сообщении ведомства.

По данным Челябинского гидрометцентра, в субботу, 3 июля, температура воздуха ночью составит +16, +21 градусов, а днем столбик термометра поднимется до +31, +36. Будет облачно с прояснениями, также ожидаются грозы, дожди и град.

В воскресенье, 4 июля, жара сбавит свои обороты. Ночью температуры дойдут до +15, +20 градусов, а днем будет +24, +29. В последний день выходных ожидаются кратковременные дожди и грозы.

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