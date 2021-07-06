Тушеная говядина и котлеты от челябинских заключенных могут попасть в список лучших товаров России

Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Челябинской области

Тушеная говядина «Деликатесная» и котлеты «Оригинальные», произведенные на предприятиях ФСИН Челябинской области, были отмечены наградами во время предварительного этапа конкурса по качеству «100 лучших товаров России». В итоге оба продукта-победителя прошли в следующий этап программы, который состоится осенью в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУФСИН.

— Продукция, произведенная на предприятиях территориального органа ФСИН России, соответствует всем предъявляемым требованиям. Ее также отличает экологичность, безопасность и стабильно высокое качество, что и позволило в очередной раз позволило нам получить высокую оценку экспертов. Отмечены сразу два продукта: первый — котлеты «Оригинальные». Они изготовлены из натурального сырья, всегда свежие, сочные, имеют отличный вкус, а теперь еще и почетное звание лауреата конкурса «20 лучших товаров Челябинской области»; второй – говядина тушеная – в числе дипломантов, — рассказал начальник Центра трудовой адаптации осужденных ИК-18 Денис Русляков.

Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Челябинской области

В региональном ГУФСИН останавливаться на достигнутом результате не намерены. Они собираются нарастить производство и освоить новые рынки сбыта.

Всего заявки на участие подали более 20 предприятий, учреждений и организаций Южного Урала. Они представили 55 видов продукции в трех номинациях: «Продовольственные товары», «Промышленные товары для населения» и «Продукция производственно-технического назначения».

Основное условие – товар должен быть конкурентоспособен, производиться в Челябинской области и по возможности из местного сырья.

Знак «100 лучших товаров России» — это вотум доверия государства товарам и услугам, которые удостоены права носить его.

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