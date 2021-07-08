В Челябинской области проведут проверки из-за роста цен на стройматериалы

В росте цен на стройматериалы заподозрили нарушения антимонопольного законодательства Фото: Евгения ГУСЕВА

В Челябинской области антимонопольщики проверят крупнее строительные организации и производителей основных строительных материалов. Это сделают из-за непрекращающегося роста цен на бетон, кирпич, древесные материалы и ПВХ-продукцию.

Устроить инспекции своим региональным подразделениям поручила Федеральная антимонопольная служба.

— При выявлении нарушений антимонопольного законодательства ведомство примет соответствующие меры, — сообщили в пресс-службе управления ФАС по Челябинской области.

На подорожание стройматериалов челябинцы жалуются уже не первый месяц.

— Все время цены растут, но в последнее время слишком быстро. Только на прошлой неделе покупал доски, лак, а на этой приехал снова на рынок — опять цены подскочили, — рассказал челябинец Николай, строящий дом на загородном участке. — Подорожало все, вплоть до крепежа и прочих мелочей.

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