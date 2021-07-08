В карьере в Еманжелинском районе обнаружили труп

Карьер сильно зарос ряской и камышом. Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

В карьере рядом с поселком Ключи в Еманжелинском районе нашли труп неизвестного мужчины. Утром 7 июля случайные прохожие увидели в сильно заросшем камышом водоеме силуэт человека.

Перепуганные жители поселка вызвали полицию. Но чтобы извлечь тело из заболоченного карьера, понадобилась помощь спасателей.

— На глубине менее одного метра, в 20 метрах от суши спасатели обнаружили тело мужчины, — рассказали в

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