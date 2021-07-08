В помещении челябинского министерства экологии разлили ртуть

От ртути помещение очистили сотрудники МЧС Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вечером 7 июля в одном из кабинетов министерства экологии Челябинской области обнаружили разлитую ртуть. Срочно вызвали МЧС. Спасатели устранили загрязнение.

По словам замминистра экологии Виталия Безрукова, ртути было небольшое количество.

-Не можем понять, откуда взялась. Специалисты выясняют, — рассказал Виталий Безруков. — Никто из сотрудников не пострадал.

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