В помещении челябинского министерства экологии разлили ртуть

От ртути помещение очистили сотрудники МЧС
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Вечером 7 июля в одном из кабинетов министерства экологии Челябинской области обнаружили разлитую ртуть. Срочно вызвали МЧС. Спасатели устранили загрязнение.
По словам замминистра экологии Виталия Безрукова, ртути было небольшое количество.
-Не можем понять, откуда взялась. Специалисты выясняют, — рассказал Виталий Безруков. — Никто из сотрудников не пострадал.
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