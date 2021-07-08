Выбрали нас: в Челябинске пройдет Неделя Звезд Хоккея-2022

Спортивному празднику - быть! В Челябинске приедут все звезды хоккея. Фото: grbernator74.ru

Ярким выдастся январь следующего года. В Челябинске пройдет Неделя Звезд Хоккея. Наш регион станет пятым в стране, кто примет масштабный праздник.

8 января пройдет Матч Звезд КХЛ — последний раз праздник проходил на Южном Урале девять лет назад.

9 января — Кубок вызова МХЛ.

15, 16 января — мастер-шоу и Матч Звезд КХЛ.

— Челябинск уже проводил Неделю Звезд Континентальной хоккейной лиги в 2013 г. И тот год стал одним из самых успешных для «Трактора». Есть некий символизм в этом, мы рассчитываем, что в 2022 г., в январе, мы проведем Неделю Звезд КХЛ, и этот сезон будет успешным и удачным для нашей команды, — сказал губернатор Алексей Текслер после подписания соглашения о проведении масштабного спортивного праздника с президентом КХЛ Алексеем Морозовым.

Губернатор подчеркнул: в Челябинске любят и ценят хоккей; по мнению Алексея Текслера, у нас самый хоккейный регион в стране. Обновляется ледовая арена «Трактор». Город ждет гостей, и есть полная уверенность, что Челябинск на самом высоком уровне проведет Неделю Звезд КХЛ.

Кстати, кандидатов на проведение ближайшей Недели Звезд Хоккея было много — Красноярск, Магнитогорск, Ярославль и др. Как сообщает пресс-служба губернатора, при выборе города-организатора Недели Звезд Хоккея Лига применяет практику отбора кандидатов: работает специальная комиссия КХЛ. Кандидаты оцениваются по 32 критериям — от инфраструктуры объекта и города до участия в проведении Матча Звезд и софинансирования.

Выбор остановили на Челябинске по максимальному соответствию критериям.

— Спустя девять лет Матч Звезд КХЛ возвращается в Челябинск, но уже в формате Недели Звезд Хоккея. Челябинск — это особенный город для нашего хоккея, здесь все живет любимой нами игрой, а имен, которых он дал отечественному хоккею, не перечесть, — говорит президент КХЛ Алексей Морозов.

Морозов подчеркнул: в регионе созданы все условия для занятий хоккеем. Команда «Трактор» успешно выступает в КХЛ; восстановлена женская профессиональная команда; успешно выступает команда в МХЛ. Есть все для развития детского хоккея. Праздник получится великолепным.

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