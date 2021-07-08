В Челябинской области пропали женщина и ее 4-летняя дочь

Фото: Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Челябинской области/vk.com

В Челябинской области ищут 39-летнюю Анастасию Молчанову и ее 4-летнюю дочь Наташу Кожевникову. Днем во вторник, 6 июля, они уехали в неизвестном направлении из поселка Березинский Чесменского района.

— Предположительно передвигаются автостопом, — сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» Челябинской области.

По предварительной информации они могут направляться в поселоке Новотроицкий. Но могут быть в Челябинске или Пласте.

Приметы Наташи: рост 100 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза карие. Одежда: белая куртка, светло-розовые брюки, розовая кепка.

Приметы Анастасии: рост 163 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза карие. Одежда: красная футболка, черные укороченные брюки — бриджи.

Если вам известно об их местонахождении, позвоните по телефонам: 8-800-700-54-52 (звонок бесплатный) или инфоргу поиска Лине 8-963-648-96-64.

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